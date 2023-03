Il bando regionale per le zone montane

Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) è stato pubblicato il bando relativo alla misura 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala", che può interessare tante realtà economiche ed imprenditoriali dell’Appennino toscano, come i territori della Garfagnana e Valle del Serchio. E’ quanto informa il Gal MontagnAppennino, che precisa come le domande per il bando sarà possibile presentarle fino al 14 aprile prossimo. Il bando è pubblicato anche sul sito del Gal MontagnAppennino

www.montagnappennino.it.