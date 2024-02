”Il bando per le manifestazioni di interesse non ci interessa“

"Il bando per le manifestazioni di interesse sulla Manifattura sud? Non ci interessa, in questo momento non intendiamo muoverci". E’ il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini a escludere a una manciata di giorni dalla scadenza dell’indagine conoscitiva della durate della bellezza di due mesi e mezzo che il Comune di Lucca ha indetto per verificare la presenza di eventuali soggetti interessati all’immobile o a una parte di esso.

"C’era una idea – aggiunge Bertocchini – ma per il momento non ne faremo di nulla, oltretutto i nostri organi vanno in scadenza il prossimo anno. Il consiglio d’amministrazione si riunirà il 13 prossimo, ma, per quanto mi riguarda, quella ipotesi progettuale resta nel cassetto. Più avanti, semmai, quando ci saranno i bandi veri e propri, vedremo".

A conti fatti, l’unica proposta che dovrebbe arrivare entro la metà di febbraio – ma per ora in Comune non è giunto ancora alcun documento – dovrebbe essere quella di Polimea che con Music Hub dovrebbe proporre una idea di rigenerazione urbana dell’area finalizzata a creare una cittadella della musica e della cultura.

Per il bando, lo stabile è stato diviso in tre parti: la prima che dà verso via del Pallone e che ha una superficie utile lorda di circa 4502 metri quadri corredata dell’area esterna in cui è collocato il parcheggio attualmente gestito dalla società Metro, la seconda riguarda il fabbricato su quattro piani posto nella parte centrale con una superficie utile lorda di circa 4267 metri quadrati; la terza riguarda quattro piani fuori all’angolo tra piazzale Verdi e via del Pallone con una superficie utile lorda di circa 5117 metri quadrati. Attualmente il piano terra ospita l’archivio del tribunale di Lucca e i locali della biglietteria di Autolinee Toscane.

