Il 4 marzo la Cgil ricorda Birindelli

La cerimonia civile dove sarà possibile commemorare Gisberto Birindelli, 82 anni, ex sindacalista, scomparso nei giorni scorsi, si svolgerà il prossimo martedì 4 marzo alle 10 nella sala dei Granai del Comune di Altopascio, in Piazza Ospitalieri. I suoi colleghi ed amici vogliono ricordarlo con affetto, non solo come la preziosa risorsa che ha saputo dimostrare di essere per la Cgil per più di 40 anni, ma soprattutto come un uomo integerrimo, intelligente, gentile e dalla mentalità aperta. Ieri mattina l’ultimo saluto nella sua abitazione di via Regione Toscana. "La Cgil Lucca piange la scomparsa di Gisberto Birindelli – si legge in una nota – un uomo gentile, colto, pacato e riflessivo, che di queste doti fece la sua forza anche nel suo lavoro".