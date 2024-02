Il 29 febbraio ultimo giorno di servizio come medico di famiglia per il dottor Niccolò Phelan Il dottor Niccolò Phelan terminerà il suo servizio come medico di famiglia a Bagni di Lucca il 29 febbraio. L'Asl offre la possibilità di scegliere o cambiare il proprio medico online, evitando file e con orari flessibili.