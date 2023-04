Il 25 aprile da Lucca alla Valle Le iniziative per non dimenticare

Tante le iniziative sul territorio per celebrare il 25 aprile. A Lucca alle 10 in Cortile degli Svizzeri cerimonia organizzata da Prefettura, Provincia e Comune in collaborazione con le Associazioni della Resistenza, Combattentistiche e d’Arma. La mattinata di celebrazioni si concluderà poi con il corteo e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre da parte delle autorità.

Nel barghigiano, teatro principale delle iniziative sarà il paese di Sommocolonia; luogo simbolo, a causa della tragica battaglia del 26 dicembre 1944, del tributo pagato dalla comunità alla lotta per la liberazione d’Italia dal nazifascismo. Alle 10 deposizione della corona al monumento ai caduti di Barga, al parco degli Alpini, e a Renaio, in ricordo di Giuseppe Marchi, ucciso dai tedeschi. Alle 11 la cerimonia ufficiale si sposterà a Sommocolonia, al monumento ai caduti di Monticino e a seguire in piazza della Chiesa. Parteciperà alle celebrazioni anche la Filarmonica "Gaetano Luporini" di Barga. Come detto Sommocolonia, mèta anche della "Passeggiata della Libertà", con partenza alle 10 da piazza Matteotti a Barga per raggiungere Sommocolonia in un’ora e mezzo circa, lungo l’antica mulattiera (circa 4 km). Nel paese poi si terrà una giornata di relax tra cose buone da mangiare, musica, convivialità. All’arrivo i partecipanti saranno attesi per pranzare nelle piazzette e per festeggiare la Liberazione con musica dal vivo grazie ai The Abelian & Friends.

A Borgo a Mozzano questa mattina alle 12 cerimonia di fronte al palazzo comunale e, a seguire, sarà deposta la corona d’alloro al monumento in ricordo del partigiano Pietro Pistis. Nella giornata, apertura straordinaria per il Museo della Memoria (via Roma, 31) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 con i suoi percorsi espositivi. Dalle 14.30 visite ai bunker della Linea Gotica. Info, 371.6909132 – 320.4403801. Le celebrazioni proseguono a Corsagna con la XVI edizione della Marcia della Solidarietà, organizzata dalla Misericordia. Partenza libera dalle 7.30 alle 8.30, dal centro sportivo San Michele. Il ricavato sarà devoluto dalla Misericordia di Corsagna a progetti solidali.

"Presente e futuro senza oppressioni" è invece il titolo che il Comune di Coreglia e l’Anpi Val di Serchio e Garfagnana hanno voluto dare alle celebrazioni per il 25 aprile, che si terranno alle 11 a Lucignana con la commemorazione al monumento ai caduti. Interverranno il sindaco, Marco Remaschi, il parroco don Giuseppe e Giulia Bianchi, in qualità di referente Anpi Val di Serchio e Garfagnana. Lucignana, un luogo non scelto a caso, visto che quel monumento, tra i tanti, ricorda la figura e il martirio di Bruno Stefani, patriota, organizzatore di primo piano dell’attività di assistenza nei confronti dei perseguitati, ucciso a Lucignana da una delegazione fascista nell’estate del 1944.

Luca Galeotti - Marco Nicoli