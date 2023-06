Il 20 la riunione di comitati e associazioni

In merito al dibattito sugli assi viari, la riunione di comitati e associazioni sociali e ambientaliste, fissata per venerdì, è stata posticipata alle ore 21 del 20 giugno nella sede Arci di piazzale Sforza a Sant’Anna. A comunicarlo sono Associazione Senza Confini, Comitato Altre Strade, Lega Ambiente Capannori, Lega Ambiente Lucca. Saranno effettuate alcune proposte su cui organizzare le prossime iniziative come la "predisposizione di un opuscolo con la sintesi delle posizioni" e "l’effettuazione di un’attenta verifica sul piano legale sia rispetto a possibili ricorsi verso il Tar e alla Corte Costituzionale, (in caso di definizione del progetto Assi Viari) che rispetto a possibili percorsi partecipativi delle popolazioni attraverso referendum o petizione popolare, che sia in grado di bloccare le scelte del governo centrale e le delibere comunali".