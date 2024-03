Ia, una mozione per affrontare rischi e vantaggi

Se pensiamo all’intelligenza artificiale, oggetto anche in questi giorni di importanti momenti di riflessione che si svolgono a Lucca, pensiamo a indubbi progressi tecnologici ma anche alle recenti alterazioni di voce e contenuti che a livello politico possono confondere gli elettori e soprattutto creare incidenti internazionali. Ho presentato, in Consiglio regionale una mozione, allo scopo di farsi trovare preparati alla sfida dell’IA e al tempo stesso per valutarne appieno i pericoli. Da un lato, infatti, i sistemi di IA funzionano grazie all’elaborazione di una enorme quantità di dati, riuscendo a creare correlazioni e modelli per fare previsioni. Dall’altro, l’Ia è un processo attraverso cui le macchine ed i sistemi informatici riescono a simulare i processi di intelligenza umana, funzioni che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili, come l’elaborazione del linguaggio naturale, il riconoscimento vocale e la visione artificiale; l’intelligenza artificiale conversazionale è avanzata moltissimo negli ultimi anni, e tra le piattaforme più sviluppate c’è Chat Gpt, che elabora il linguaggio naturale per generare risposte simili a quelle umane all’interno di un discorso; Chat Gpt e le altre chatbot dialogano in modo diretto con le persone, senza controllo e senza alcun principio etico. Per questo aspetto il suo creatore, Sam Altman, ha ammesso di essere spaventato della sua creazione. Quindi, in sostanza, si tratta di un fenomeno che più di tanti altri va governato, perché il bene che se ne può ricavare non abbia a trasformarsi in un male che può lasciare tracce durature. Tenendo conto di tutto questo, chiedo alla Giunta Regionale di porsi al centro del processo, ormai inevitabile, di innovazione della Pubblica Amministrazione nelle sedi opportune, conciliando l’aspetto etico con l’opportunità di un suo miglioramento, tenendo al centro temi fondamentali come la privacy e la trasparenza dei dati; di investire sul piano della formazione di nuovi profili specialistici ICT, insieme al mondo della formazione scolastica e post-diploma; e di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per accelerare il processo di digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni. Tutto ciò naturalmente non basta, perché in ogni sede e ad ogni livello c’è bisogno di un dibattito scevro da pregiudizi e da atteggiamenti. Per dirla con Umberto Eco, senza essere o troppo apocalittici o troppo integrati.

* Cosigliere regionale

Fratelli di Italia