I volontari del Cisom al servizio delle comunità colpite dall’alluvione

Continua l’opera dei volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom). A una settimana dall’inizio dell’emergenza, l’azione dei volontari si intensifica, concentrando gli sforzi in particolare nelle località di Campi Bisenzio, Livorno, Montemurlo. Sotto il coordinamento del Raggruppamento Toscana, i volontari Cisom sono entrati in azione sin dal 3 novembre. Il Gruppo di Lucca è stato impegnato a Montemurlo svolgendo attività di sgombero detriti, drenaggio strade, assistenza alla popolazione, in linea con il motto del Corpo in nome del quale operano: tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere.