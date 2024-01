I volontari Avo ’Oggi gli anziani sono troppo soli’

Avo, l’associazione volontari ospedalieri, va nelle Rsa ed è subito festa. “Molto spesso – premette Avo – , purtroppo, abbiamo sui giornali e sul web notizie terribili a proposito delle Rsa. Strutture mal gestite, poco rispettose della dignità degli ospiti se non addirittura con situazioni di trascuratezza o violenza. Sono notizie che sconvolgono, e fanno riflettere su una realtà spesso“. “Eppure – è la riflessione dei volontari ospedalieri – con l’invecchiamento della popolazione e il sempre maggior numero di nuclei familiari di una o due persone sempre più numerosi sono gli ospiti delle Rsa. Ovviamente la quasi totalità di queste strutture sono curate, con personale preparato, assistenza adeguata ma la solitudine degli anziani resta forse il problema più grave anche nelle situazioni ottimali, e la solitudine provoca tristezza e depressione“. In molte di queste strutture sono presenti volontari di diverse associazioni che con attenzione sono vicini, anche se per poche ore o in alcune occasioni, agli anziani, rendendo più leggera e vivace qualche ora con la loro presenza. E’ ciò che è accaduto anche in occasione della festa della befana. “Quante befane sono andate dai nonni, anche vicino a noi. A Arliano o Altopascio, per esempio – così Avo –. In particolare alla residenza Il Sole di Altopascio ben tre associazioni hanno concorso per allietare un pomeriggio speciale: la Porcari YungsStars, l’Atletica Porcari e l’Avo“.