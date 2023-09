I vincitori del concorso di poesia a Barga: scopri chi ha vinto

La Giuria della X edizione del concorso "Giovanni Pascoli – l’ora di Barga" ha reso nota la graduatoria dei vincitori. La giuria era composta da membri delle varie realtà organizzative del Premio e ha valutato le opere dei quasi 300 iscritti da tutta Italia. Per la sezione A (poesia inedita) vittoria per Maurizio Bacconi ; secondi e terzi; Francesca Cormani (Roma); Maria Grazia Liuzzi (Caserta) Premi speciali della sezione: Il fanciullino - Luisa Di Francesco (Taranto); Mariù - Valentina Giua (S. Pietro Clarenza Catania); Caprona - Hélène Carlotta Lupatini (Abbiategrasso Milano); Gulì - Gioacchino Di Bella (Salemi Trapani); I poemetti - Alessia Tarantino (Wettingen Svizzera) Per la sezione B (poesia edita), primo posto per Carla Malerba (Arezzo); secondi e terzi Adriana Tesin (Madonna di Campiglio Trento); Rosetta Guggino Costa (Bivona Agrigento). Premio speciale del comune di Barga "Paolo Stefani" a Eleonora Bellini (Borgo Ticino Novara) Sezione C (giovani). Primo posto per la Classe III C ITAM Castelnuovo (Castelnuovo di Garfagnana Lucca); secondi e terzi Giulia Francesca Romana Corsi (Poggiardo Lecce); Ginevra Puccetti (Porcari Lucca) Premi speciali: Il fanciullino Elian Emanuele Cili (Fabbriche di Vallico Lucca); Mariù - Gabriel D’Orsi (San Francesco al Campo Torino); Caprona - Roberta Viniero (Roma); Gulì Arianna Storari (Lemie Torino); I poemetti - Sara Luporini (Lucca) Sezione D (Fotografia inedita – Adulti); primo posto per Vittoria Cardella (Barga); secondi e terzi Lisa Livia Landi (Barga); Antonio Magazzino (Vicenza) Sezione E (Fotografia inedita – Giovani): Denise Lucchesi (San Pietro in Campo Barga); seconda Marta Marroni (Castelvecchio Pascoli Barga).