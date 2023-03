I Vincenziani dopo lo sfratto ritrovano casa “Svolta grazie all’arcivescovo Giulietti“

Il lieto fine c’è per i “Vincenziani“, associazione da 90 anni attiva anche a Lucca per aiutare i più bisognosi. Proprio ieri per loro avrebbe suonato il “gong“, ovvero lo sfratto dalla sede storica di via San Leonardo 9, locali che la diocesi aveva bisogno di riprendere in gestione per affidare ad altri servizi. “Oggi possiamo felicemente comunicare ai poveri e ai sostenitori della zona di Lucca che riapriamo nella sede di via del Fosso n.45 – così i Vincenziani –. Il nostro arcivescovo Paolo Giulietti (nella foto) infatti ci ha concesso di poter continuare la distribuzione gratuita del vestiario per uomo, donna, bambino, oggetti da cucina e altro, donati dai nostri sostenitori. Quindi nella nuova sede di via del Fosso continueremo a ricevere vestiario e oggetti donati nei giorni del lunedì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17. La distribuzione gratuita invece avverrà tutti i mercoledì pomeriggio sempre dalle 15 alle 17, causa lavori per il trasferimento la prima sarà il 3 maggio“. Querelle chiusa. Per i Vincenziani, per voce del presidente Rita Cancellieri e del vicepresidente Francesco Scalcione, non resta che ringraziare sentitamente monsignor Giulietti e tutti coloro che offrono sostegno.