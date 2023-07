I Verdi socialisti per l’ambiente "Area protetta è stata impattata"

Il gruppo Altopascio Verde Socialista, che ha sostenuto alle ultime amministrative Sara D’Ambrosio pur non riuscendo ad entrare in consiglio comunale, è un Movimento che ha cuore le vicende ambientali. "Il Comune di Altopascio – si legge in una nota - ormai sembra deciso a portare avanti l’ulteriore sviluppo industriale nell’area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla che noi giudichiamo negativamente. Meraviglia l’insistenza dell’impresa, un complesso aziendale di grande rilievo, che ripropone di nuovo la richiesta di realizzare un ampliamento industriale proprio nei pressi del bacino idrogeologico dell’area protetta. Questo ci stupisce, perché oggi il mondo delle imprese ha scelto la sostenibilità e l’uso di materie prime certificate, rispetto per il territorio. Ci dispiaceche manchi questa sensibilità". M.S.