I Verdi: "Nessuna area industriale vicino alla riserva del Sibolla"

"Le nostre tesi sul magazzino industriale da 9 mila metri quadrati nei pressi della Riserva Naturale del lago di Sibolla, sono state riconosciute dalla Regione nei lavori della conferenza di copianificazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica recentemente adottato".

Lo affermano Roberto Petri e Mario Sarti di Altopascio Verde Socialista.

"La Regione – spiegano – in questa sede ha negato un’ipotesi di trasformazione a fini industriali di un’area da rendere edificabile per circa 7.750 mq con la seguente motivazione: ‘confinante a nord con l’area naturale del lago di Sibolla, di forte valenza paesaggistica‘. Si può far finta di nulla ? Possono dunque essere oggetto di tutela, secondo i principi del Piano Paesaggistico Regionale, aree distanti 600 metri dai confini della Riserva protetta, mentre si consentono, come accaduto, insediamenti imponenti in zone adiacenti?"