I “triangoli rosa“ e la persecuzione degli omosessuali

"I triangoli rosa: la persecuzione degli omosessuali nella Germania nazista" è il tema dell’incontro di domani, inserito nel calendario delle iniziative organizzate dalla Provincia, dalla Scuola per la Pace e dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, in occasione del Giorno della Memoria di quest’anno. Anche in questo caso si tratta di un doppio appuntamento: la mattina, infatti, sarà dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di Lucca, mentre, il pomeriggio, l’incontro - a ingresso libero - si svolgerà nella Sala del Trono di Palazzo Ducale ed è aperto alla cittadinanza e avrà inizio alle 17. Francesca Cavarocchi, docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, approfondirà questa tematica, portando alla luce i lati oscuri di questa pagina di storia. Le scuole devono prenotarsi contattando la Scuola per la Pace al numero 0583/417481 o alla mail [email protected].