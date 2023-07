“I tre moschettieri... E D’Artagnan?“ Divertimento e solidarietà a Massa Pisana

Una serata all’insegna del divertimento, dello stare insieme e soprattutto della solidarietà sarà quella che si svolgerà venerdì 28 luglio a Massa Pisana, alla ex scuola ora sede dell’associazione culturale “La valle del Guappero”.

Qui infatti, alle 21.15, con il patrocinio del Comune di Lucca, andrà in scena la rappresentazione teatrale dal titolo “I tre moschettieri... e D’Artagnan dove lo mettiamo?”, una libera rivisitazione della celebre opera di Alexandre Dumas, che, interpretata dalla compagnia teatrale amatoriale “I Grandiglioni onluss- Allegra Brigata SGBB”, proporrà un’ora di puro divertimento fra scenette, gag, battute goliardiche e melodie. Entrata a offerta libera per sostenere le adozioni a distanza alla Missione Salesiana di Adwa-Tigray in Etiopia.