I tifosi si appellano a Bulgarella. Chiesta più vicinanza alla squadra

Le buone intenzioni stanno a zero. E’ sicuramente vero che la Lucchese avrebbe meritato il pareggio contro il Cesena, lanciatissimo verso la meritata promozione in serie B, ma senza i gol, la realtà non cambia. E la realtà dice che la squadra di Gorgone è incappata nella tredicesima sconfitta stagionale ed è rimasta ferma a quota 40, che è una posizione "ibrida", al riparo da brutte sorprese, ma anche lontana dalla conquista di un posto, a questo punto anche il decimo, nella futura "griglia" dei play-off.

Se i rossoneri non avranno la forza di mettere insieme almeno altri 8-9 punti, potrebbero andare in vacanza alla fine di aprile. La conferma che il pubblico rossonero, che pure aveva dato una risposta significativa, contribuendo ad eguagliare, di fatto, il record stagionale stabilito in occasione della "prima" contro il Perugia con 3.700 spettatori, si è avuta al triplice fischio finale dell’arbitro Centi (discutibili almeno un paio di decisioni, tutte a sfavore dei rossoneri). I tifosi hanno lasciato lo stadio in silenzio, a testa bassa, senza applaudire, né fischiare, ma consapevoli dei limiti di una squadra con poco carattere e con troppi giocatori tecnicamente modesti, ma ingaggiati a peso d’oro.

Sono saltati ancora una volta evidenti gli errori di valutazione commessi nelle due "campagne", prima quella estiva e poi quella invernale. Errori che sono però costati salati dal punto di vista economico, che il presidente Bulgarella sta pagando, con la speranza che non si stanchi di farlo. C’è stata un’evidente sorta di rassegnazione, che sarà difficile da vincere nelle ultime due gare interne della stagione contro Arezzo e Carrarese e che solo un deciso intervento da parte dell’imprenditore siciliano potrebbe rendere meno amara.

Dopo le ultime esternazioni, nel corso delle quali, il presidente aveva detto in modo chiaro che l’obiettivo per la prossima stagione dovrà essere un campionato da vertice, è tornato il silenzio. I tifosi si augurano che Bulgarella prenda in mano al più presto la situazione, scegliendo i due più stretti collaboratori (direttore generale o manager che dir si voglia e diesse), che facciano da "collante" tra la proprietà e la squadra, che oggi sembra oggettivamente lasciata troppo sola, e si cominci a programmare il futuro. E’ vero che c’è il dottor Lo Faso, ma lo stesso è soprattutto un capace dirigente amministrativo, uno bravo con i conti. I tifosi però vorrebbero che Bulgarella fosse più presente, anche fisicamente.

Intanto incombe la delicatissima trasferta di giovedì sera a Pesaro contro una squadra invischiata nella lotta per evitare i play-out. La Lucchese non può permettersi ulteriori fermate ai box. Siamo sempre alle solite. E la "colpa" è soltanto di un andamento lento che Tiritiello e compagni non sono riusciti a superare. Ma ormai è rimasto solo poco tempo per pensarci. Ora occorrono solo i punti, non le buone intenzioni, delle quali è pieno questo campionato che non può finire senza aver centrato l’obiettivo dei play-off, alla luce del fortissimo investimento economico fatto dal generoso presidente Bulgarella.

Emiliano Pellegrini