I testimonial della pace incontrano le scuole in San Micheletto

Promosso dalla Sezione di Lucca dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra si terrà domani con inizio ore 9.30 nella sala Da Massa Carrara in San Micheletto un incontro pubblico dal titolo “L’Italia ripudia la guerra” che riprende l’art. 11 della Costituzione Italiana. Il presidente della sezione lucchese è Matteo Bonetti che da anni si spende in prima persona come portatore di buone pratiche di pace. “Ho fortemente voluto questo incontro – spiega Bonetti – in questo momento in cui la pace è ancora una volta violata dalla guerra tra Russia e Ucraina e da oltre trenta altri conflitti nel mondo ai quali assistiamo impotenti. Ho vissuto sulla mia pelle, nella mia carne e nei miei occhi la guerra.

Da bambino sono stato colpito da quelli che vengono comunemente chiamati “ordigni inesplosi” e questo incidente ha cambiato la mia vita“.

E saranno in diversi ad alternarsi di fronte ai ragazzi del Liceo Scientifico Vallisneri e del Liceo Musicale Passaglia. Ci sarà il giornalista Lorenzo Guadagnucci la cui nonna fu trucidata dai nazisti a Sant’Anna di Stazzema e il padre riuscì miracolosamente a scappare. Sarà presente in videoconferenza dalla Val di Susa il giovane Nicolas Marzolino, vittima di un’esplosione di una mina che ha segnato indelebilmente il suo corpo e la sua vita. Da quel giorno Nicolas è testimonial dell’Associazione. Marco Pisani è generale medico della Brigata Folgore in riserva e racconterà la sua esperienza di sanitario davanti alle ferite che la guerra provoca su militari e civili. Iraq, Somalia, Bosnia-Erzegovina, Libano sono stati i suoi teatri operativi. Cecilia Di Somma, volontaria Croce Rossa Italiana è istruttrice di Diritto Internazionale Umanitario e illustrerà le campagne in atto a livello mondiale e locale della grande organizzazione di volontariato. Infine Lisa Clark di Beati i costruttori di pace, insignita del Premio Nobel per la Pace 2017.