I tesori di “Celle“. Michele Puccini e l’inedito corso

Corso pratico di contrappunto di Michele Puccini: uno dei tesori del Museo pucciniano di Celle dell’associazione Lucchesi nel Mondo, viene presentato al pubblico sabato 15 febbraio alle 17.30 all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, con il volume curato dal compositore Federico Favali. Il Museo di Celle dei Puccini custodisce una quantità enorme di documenti e cimeli legati a Giacomo Puccini ed ai suoi avi, musica autografa, lettere, fotografie, arredi. Il “Corso pratico di Contrappunto compilato da Michele Puccini per uso de’ suoi allievi” scritto da Michele Puccini, padre di Giacomo, nel 1846 per i suoi allievi del corso di composizione, è pressoché sconosciuto anche a musicologi e studiosi.

"L’associazione Lucchesi nel Mondo – spiega Ilaria Del Bianco, presidente – ha voluto pubblicarne un’edizione critica affidandola al Maestro Favali per renderlo fruibile finalmente al maggior numero di persone possibile, specialisti e non. L’operazione è stata una delle attività promosse anche con il contributo del Comitato Promotore delle celebrazioni pucciniane, ha visto il sostegno specifico della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che contribuisce a tutte le nostre attività; questo volume ha una grande valenza musicologica: l’edizione critica pubblicata permette di far luce su un manuale che certamente ebbe parte fondamentale nell’educazione musicale di Giacomo Puccini, che certamente studiò ed approfondi questo testo del padre Michele. Si tratta inoltre di una ulteriore prova del valore e delle grandissime potenzialità della raccolta di materiale originale custodito nel Museo Pucciniano di Celle".

"Sono molto contento di aver lavorato su questo testo di Michele Puccini – è il commento di Favali –. Credo che sia estremamente attuale e dunque utilizzabile da studenti di composizione ancora oggi. Spero, negli anni futuri, di poter collaborare a far conoscere meglio la figura di questo musicista figlio della nostra città". Questa pubblicazione si colloca nell’ambito delle pubblicazioni edite e promosse dai Lucchesi nel mondo per offrire contributi preziosi per la storia della città.