I teatri diventano monumenti. Sono cinque nella Lucchesia

Tra i 68 teatri toscani diventati monumento nazionale, ce ne sono cinque della Lucchesia. Si tratta del Teatro del Giglio a Lucca, del Rassicurati di Montecarlo, di Vetriano di Pescaglia, l’Alfieri di Castelnuovo Garfagnana e il Cristoforo Colombo di Valdottavo, a Borgo a Mozzano. Lo rende noto il deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo della commissione cultura e relatore della proposta di legge per dichiarare i teatri italiani monumento nazionale, Alessandro Amorese.

"La Camera dei Deputati – spiega Amorese – ha approvato una proposta di legge per la Dichiarazione di monumento nazionale di alcuni prestigiosi e antichi teatri italiani. Si tratta – va avanti il deputato di FdI – di un importante atto che, grazie al lavoro finale della commissione Cultura di cui sono capogruppo, garantisce un ulteriore elemento di promozione di edifici che danno lustro al nostro patrimonio artistico nazionale, e rappresenta un’occasione di crescita e sviluppo culturali per realtà aggregative di pubblico straordinarie come la storia stessa di questi teatri racconta, dai teatri della Pergola, il Verdi e Niccolini di Firenze, al Giglio di Lucca, dal Goldoni di Livorno, al Metastasio e al Politeama di Prato, per citarne alcuni".

La legge approvata preede alcunii requisiti.

Fra questi, come spiega lo stesso deputato Amorese "che siano dichiarati monumenti nazionali quei teatri la cui edificazione risalga ad almeno cento anni, la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico o che l’immobile sia stato dichiarato di interesse culturale".

"Al già prestigioso nome – è la conclusione del deputato di Fratelli di Italia – dei nostri teatri toscani, si affianca, grazie al titolo di monumento nazionale, un altrettanto prestigioso riconoscimento, che conferma la cura e la valorizzazione del Governo per la cultura e per l’arte in ogni declinazione, con gli edifici teatrali che hanno le rispettive peculiarità".

Massimo Stefanini