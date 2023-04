I “Tacchi a spillo“ di Anna Oliverio Ferraris Mercoledì a LuccaLibri

L’appuntamento è per mercoledì 19 aprile alle 19 a LuccaLibri libreria caffè letterario, dove verrà presentato “Tacchi a spillo”, il nuovo libro della psicoterapeuta e scrittrice Anna Oliverio Ferraris, selezionato dalla società dei lettori per il prestigioso premio, arrivato alla sua ventiquattresima edizione. L’autrice presta alla narrazione la sua esperienza di psicoterapeuta, portandoci nell’intimità dello studio e del dietro le quinte di un lavoro diventato sempre più necessario, per affrontare le complessità e le solitudini di oggi. La protagonista viene però coinvolta nelle indagini in merito ad una aggressione ai danni di una vecchia amica e da quel momento la sua esperienza viene messa a disposizione del Commissario Cigoli. Una narrazione in prima persona che ci rende parte dei pensieri, dei ricordi e della mentalità della psicoterapeuta e di cui sarà interessante parlare con l’autrice a LuccaLibri in viale Regina Margherita, 113. Durante le presentazioni è possibile iscriversi alla Società dei lettori, per gli under 18 il tesseramento è gratuito.