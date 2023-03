I social stanno passando da uno strumento di informazione a strumento di disinformazione

Siamo tutti dei topi da laboratorio, siamo continuamente manipolati. I social stanno condizionando il nostro modo di vivere e di pensare, stanno passando da uno strumento di informazione, che era l’obiettivo con il quale erano stati creati, a uno strumento di disinformazione. Siamo noi ad essere venduti, stiamo diventando il prodotto. Il prodotto è il cambiamento graduale e impercettibile del nostro comportamento e della nostra percezione, per avere successo in questo campo bisogna possedere ottime previsioni e le grandi previsioni hanno un imperativo e utilizzano molti dati. E’ chiamato il capitalismo della sorveglianza, il capitalismo che trae profitto dall’illimitato monitoraggio delle persone da parte dei colossi della tecnologia in cui il modello imprenditoriale consiste nel garantire il massimo successo degli inserzionisti.

L’obiettivo è quello che la gente continui a scrollare, in psicologia si chiama rinforzo intermittente positivo, non sai quando lo otterrai e non sai se otterrai qualcosa, è come il funzionamento delle slot machine di Las Vegas, non basta che usi il prodotto consapevolmente, ma l’obiettivo è quello di innestare dentro di te un’abitudine inconscia, in modo che tu sia programmato ad un livello più profondo senza che te ne accorga. Ogni volta che vedi il telefono appoggiato sul tavolo, sai che se ti allunghi, potrebbe esserci qualcosa per te. Esiste una disciplina che si chiama growth hacking, squadre di ingegneri che hanno il compito di entrare nella psicologia della gente in modo tale da ottenere più iscrizioni, più coinvolgimento e indurti a invitare altre persone. Questo è quello su cui ci mettono in guardia i protagonisti del film "The Social Dilemma" e di cui la nostra classe consiglia la visione a tutti. Esso ha toccato i cuori di noi alunni, ma anche dei professori perché ci ha insegnato che tutto quello che facciamo online viene studiato e monitorato al fine di creare modelli che prevedono le nostre azioni per inviarci contenuti personalizzati in base a che cosa guardiamo e per quanto tempo.