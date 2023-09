I servizi sanitari sospesiper la Santa Croce. Anche prelievi e Cup

L’Azienda Usl Toscana nord ovest comunica che domani, festa di Santa Croce, a Lucca saranno sospesi tutti i servizi solitamente non disponibili nelle giornate festive, in particolare gli uffici amministrativi e le attività ambulatoriali, quindi anche il Centro prelievi e il Cup del Campo di Marte e tutti i servizi di front-office dei centri distrettuali della Piana. Al Campo di Marte, l’unico padiglione accessibile sarà il C (dove si trovano le cure intermedie) e l’acceso pedonale al perimetro della struttura sarà possibile solo attraverso il cancellino lato Serd. Resterà invece aperto, in quanto attività di prenotazione aziendale, il servizio di call center.