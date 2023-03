I segreti di vie, vicoli e piazze lucchesi

Conoscere Lucca attraverso nomi delle sue corti, delle strade e delle sue piazze. Perché Via del Ghironcello, del Pallone o Via della Stufa si chiamano così? Da dove si originano e cosa significano i nomi delle strade della nostra città? E perché non partire proprio dal nome delle strade per imparare a conoscerne la storia? E’ proprio ciò che si propone lo stradario storico scritto da Manlio Fulvio ed edito per la prima volta nel 1968, "Lucca: le sue corti, le sue strade e le sue piazze" ora riproposto da Pacini Fazzi, nella collana “I Classici della cultura lucchese” e disponibile in tutte le librerie. Un volume con cui entrare a tu per tu con famiglie, episodi e attività, che hanno segnato la funzione e la struttura della nostra città e con i tanti personaggi, antichi e moderni, che hanno fatto grande la nostra storia. Curiosità da sciogliere, conoscenze da approfondire attraverso un libro ricco e articolato ma di piacevole lettura e di facile fruizione che dopo un breve inquadramento storico-artistico, affronta l’origine di oltre 250 toponimi ordinati alfabeticamente passando in rassegna Vie, Chiassi, Porte, Cantoni, Vicoli svelando l’origine dei loro nomi. E leggendo tante singole storie spesso poco note e sempre ricche di aneddoti e curiosità ci avviciniamo alla maggiore conoscenza della nostra città.