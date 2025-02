I sapori di Lucca. Chef Di Gregorio fra tapas e tordelli

Grande attesa per la discesa a Barcellona del lucchese d’adozione Manuel Di Gregorio, chef della rinomata Trattoria Peposo di Pietrasanta che stasera sarà eccezionalmente ospite di “Floreria Atlantico“, la succursale spagnola di uno dei più rinomati bar del mondo (da 10 anni consecutivamente nei primi 20 della prestigiosa classifica World 50 Best Bar), che è a Buenos Aires e che è guidato da Renato “Tato” Giovannoni, il bartender di origine lucchese, nonché uno dei grandi nomi del settore a livello internazionale premiato lo scorso anno come Lucchese che si è distinto all’estero dalla camera di Commercio e dall’associazione Lucchesi nel Mondo.

Ad accompagnare i due protagonisti ci sarà anche il più conosciuto dei bartender lucchesi Mauro Picchi che, tra i cocktail ideati per la serata, ne presenterà uno dall’iconico titolo “Da Lucca a Barcellona”, oltre che un Biadina di Tista Spritz, dove esalterà il celebre amaro lucchese e un drink che vedrà protagonista l’oro del nostro territorio, l’olio extra vergine d’oliva. Per la cena, ovviamente accompagnata da vini lucchesi, e che si svolgerà al Brasero Atlantico, la steak house della Floreria, la Trattoria Peposo offrirà una serie di antipasti stile tapas, con prodotti e ricette della tradizione toscana (giardiniera, sedano ripieno, terrina di carne e insalata del giorno), gli immancabili tordelli lucchesi e la schiacciata fiorentina come dessert.

L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento anche dall’associazione Lucchesi nel Mondo, che nel 2024 è stata presente a Barcellona con una importante attività culturale legata a Giacomo Puccini nell’anno del centenario, promossa unitamente all’Istituto di Cultura ed al Consolato italiano. “Barcellona è terra fertile per la promozione del nostro territorio, ringraziamo di cuore i promotori di questa iniziativa che porteranno la nostra città e le sue eccellenze all’attenzione di un pubblico giovane e qualificato, che certamente saprà apprezzare Lucca”, è il commento di Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo.