I “ricordi di viaggio“, come nasce il souvenir. Mostra all’Antica Zecca

“Ricordi di Viaggio: quando e come è nato il Souvenir“ a cura della professoressa Franca Maria Vanni: è la mostra già visitabile e che resterà fino al 31 maggio 2024 al Museo dell’Antica Zecca.

Protagonisti sono appunto i “ricordi di viaggio” meglio noti come “souvenir”, i piccoli oggetti acquistati durante un viaggio per imprimere nella memoria l’immagine di un luogo, un monumento, un paesaggio visitato che vorremmo poter ricordare per sempre. Una testimonianza dei posti attraversati e amati nel corso della vita. In età neoclassica il rinnovato interesse per il mondo antico spinse la manifattura lucchese di Orazio Barsanti ad entrare nell’industria dei souvenir realizzando in gesso copie di capolavori del mondo antico di dimensioni ridotte e, quindi, facilmente trasportabili. Inoltre, il minor costo di questi oggetti rendeva possibile anche ai viaggiatori meno facoltosi l’acquisto della copia ridotta di un monumento o di una statua antica come ricordo di un viaggio di piacere o di istruzione nelle più importanti capitali d’Europa. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì con orario 9.30/ 12.30 - 14/17.