I registi lucchesi. Serata dedicata con due ospiti

Il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale con una serata evento alla presenza di due registi di origine lucchese, Cristina Picchi e Lorenzo De Nicola. Verranno proiettati i loro due ultimi film a partire dalle ore 21.15 e, a seguire, gli stessi autori incontreranno il pubblico del Circolo. Unfolded, primo film di finzione della regista Cristina Picchi, già pluripremiata regista dei corti documentari Zima e Champs des Possibles, che il Circolo del Cinema ha già avuto il privilegio di proiettare alla data di uscita. Il film è la storia di una donna che esce di casa e vuol porre fine a una relazione tormentata.

Ma poi scopre che non è così semplice lasciarsi alle spalle certi ricordi. Unfolded è il ritratto di un’anima sospesa tra il potere catartico di una nuova opportunità e la nostalgia di un passato irrecuperabile. A seguire Pastrone di Lorenzo De Nicola, lucchese trasferitosi a Torino. La riscoperta di un emblematico esponente del ‘900 e la storia del suo più grande insuccesso. Il ritrovamento di un manoscritto autobiografico di Giovanni Pastrone, regista del cinema muto italiano, spingono un ricercatore a mettersi di nuovo sulle sue tracce facendo emergere una stupefacente nuova versione dei fatti. Dopo aver dominato il cinema delle origini, Pastrone si trasforma in un medico autodidatta, dedicando il resto della vita all’ancestrale lotta dell’uomo contro la morte.

Il documentario è la riscoperta di un emblematico esponente del ’900 e la storia del suo più grande insuccesso. Frutto di una ricerca ultradecennale, documentatissimo, e, nonostante ciò,

appassionante come un film d’avventura, sottraendo il personaggio Pastrone dalla polvere degli archivi e da quella storiografica, restituendolo come un protagonista del ’900, a tutto tondo, anche, e soprattutto, al di fuori dello specifico cinefilo. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro), la tessera abbonamento (25 euro) o della tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro.