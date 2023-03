I ragazzi urlano la loro rabbia La piazza tra slogan e voglia di fare

Il corteo di Friday for Future, ha fatto quale prima tappa il liceo classico Machiavelli. Qui Lorenzo Bindocci del Collettivo studentesco del liceo Vallisneri, ha parlato affermando che "questa è una guerra, noi non dobbiamo solo combattere contro l’inquinamento, il nostro nemico è il profitto; occorre entrare nelle menti delle persone, convincere la politica perché si tratta della nostra esistenza".

I ragazzi si sono spostati in via Fillungo dove il corteo ha fatto sosta davanti al liceo artistico Passaglia dove Irene Giambastiani ha affrontato sia i temi ambientali che quelli etici per un consumo sostenibile.

"Dobbiamo evitare il gioco delle “fast fashion”, la moda che transita da materiali di scarsa qualità, prodotti attraverso una catena di lavoro che sfrutta la mano d’opera; dobbiamo puntare al mercato di ciò che possiamo riutilizzare; anche nella nostra scuola – spiega la studentessa al quinto anno di liceo – abbiamo allestito un mercatino di abiti usati".

L’intervento della ragazza è prevalentemente destinato ai coetanei, spesso attirati da una logica di mercato improntata al consumismo. Tra uno slogan e una canzone, il corteo si muove a ritroso per far tappa in piazza San Michele. La gente esce dai negozzi, guarda sorridendo la fiumana dei ragazzi. Poi l’ultima tappa sul sagrato della chiesa, dove Giorgio De Girolamo, tra i primi attivisti di Friday For Future a Lucca, al microfono parla di "strategie per portare nuove persone in piazza", saldando così la vicinanza con altre fasce sociali, quella dei lavoratori, grazie anche all’esperienza che vede ormai da tempo l’attivista lucchese attento alle dinamiche del mondo del lavoro, prima fra tutte la vicenda della Gkn di Campi Bisenzio. Non a caso, uno degli imperativi della manifestazione, è proprio “Insorgiamo!”.

Nella piazza i giovani si siedono a terra, ascoltano le parole del segretario generale dell Cgil Fabrizio Simonetti che ribadisce come "il tema dell’ambiente racchiuda anche quello della giustizia sociale e delle diseguaglianze; i ragazzi hanno tutto il diritto di avere un mondo che garantisca loro il futuro".

Bianca Lattanzi del Machiavelli: "C’è bisogno del ‘fare‘ a livello politico, occorre mettere in discussione il nostro stile di vita e servono azioni in grado di sovvertrire questo stato di cose e dobbiamo farlo in fretta".

Maurizio Guccione