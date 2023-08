I Quattro Virtuosi del “Belcanto” a Lucca: Borse di Studio per i Talenti Veri

Sono state consegnate domenica, giornata conclusiva di Virtuoso&Belcanto, le borse di studio ai giovani musicisti, nate dalle collaborazioni virtuose tra il Festival e alcune realtà del territorio. Tre riconoscimenti, per quattro studenti che si sono distinti durante i 15 giorni di festival.

Aci Lucca ha sostenuto la borsa di studio in memoria di Diana Carolina Guevara, vittima di un incidente stradale a dicembre 2021, che è stata vinta dalla violoncellista Juliet Wolff. A consegnare l’attestato Luca Sangiorgio, direttore dell’Automobile Club di Lucca e Samuele Cosentino, che aveva sostenuto il premio nella passata edizione. Cosentino infatti non è stato un semplice datore di lavoro per Diana agli Orti di Via Elisa, ma un vero e proprio mentore per le sue passioni musicali. La Fondazione Alice Benvenuti ETS, rappresentata dai genitori di Alice, Mario e Lucia Benvenuti, ha invece consegnato la borsa di studio al giovane pianista Paul Ji. Mentre i coniugi Tobolini di Oleodinamica Viareggio hanno premiato i giovanissimi pianisti del Duo Popescu.

Questi sono i partner che hanno sostenuto in prima linea il Festival credendo nel futuro dei giovani e supportando così il loro talento e la loro passione per la musica.