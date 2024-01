"I problemi della sanità sono di natura politica"

Da parte del professor Valter Tarabella di Piazza al Serchio, riceviamo una considerazione sulla situazione della sanità locale. "Ho partecipato - scrive Tarabella - a quasi tutte le assemblee promosse sul territorio dell’alta Garfagnana dal comitato ‘Ci siamo anche noaltri‘. Già dalla prima iniziativa a Piazza al Serchio, rispetto al mio intervento che alzava il tiro sulla politica sanitaria in generale e regionale in particolare, pur condividendo gli obiettivi immediati riguardanti il medico del 118, guardia medica e le criticità del pronto soccorso, i promotori dell’incontro sottolineavano la necessità di ‘volare basso‘, mentre io ‘volavo alto‘. Denunciavo infatti la politica sanitaria degli ultimi trent’anni, attuata dal centrodestra e dal centrosinistra, a partire dal numero chiuso a medicina, chiusura di ospedali, di pronto soccorso, riduzione dei posti letto, mancanza di infermieri e medici, trasformazione delle Unità Sanitarie in aziende con spinta verso la sanità privata. Sistematica distruzione di un modello di tutela della salute che fino agli anni ‘90 è stato un riferimento per tutto il mondo. Non si possono comprendere – continua Tarabella - le decisioni sul medico del 118, la guardia medica, le gravi inadeguatezze del Pronto Soccorso, senza inquadrarle con la suddetta analisi. Nell’ultima riunione del comitato - conclude Tarabella - alla situazione, da me sollevata, dell’assenza per diversi giorni del medico della dialisi all’ospedale di Barga, non si dava gran peso, come pure al mio suggerimento d’individuare le controparti, compresi i sindaci e la Conferenza degli stessi e di ricercare possibili alleati come ‘Valle del Serchio alternativa‘, il comitato ‘Attuazione delle Costituzione Valle del Serchio‘, la minoranza del Comune di Barga, preferendo nuovi incontri istituzionali e tecnici, nell’illusione di cambiare qualcosa, quando la questione è politica, visto che la Giunta regionale, pur avendo deliberato criteri perché si tenesse conto della peculiarità del territorio garfagnino, non è intervenuta in alcun modo nei confronti della direzione dell’Asl per farli rispettare. Tutto sommato, mi sembra che non si voglia scontri in generale e soprattutto con il Pd che gestisce la Regione Toscana".