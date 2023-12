I problemi della Lucchese. Interrogazione del Pd

Le notizie di problemi sulla situazione societaria della Lucchese, in particolare per quanto riguarda presunte inadempienze e difficoltà nel settore giovanile allarmano il Pd che con una interrogazione urgente chiede che il sindaco relazioni l’opposizione. "Risulta – si legge in una nota a firma di Francesco Raspini, Vincenzo Alfarano, Gianni Giannini, Serena Mammini e Chiara Martini – che moltissimi ragazzi, anche di grande valore tecnico, avrebbero chiesto di essere svincolati non per ragioni sportive, ma perché non sarebbero stati attivati dalla Lucchese i servizi di trasporto (pullman) garantiti al momento del tesseramento ai ragazzi residenti fuori Lucca, spesso anche a molti km di distanza. Risulta, inoltre, che l’impianto delle Madonne Bianche ove si allena gran parte del settore giovanile sia privo di strutture adeguate e che i prefabbricati promessi come spogliatoi aggiuntivi non sono stati resi disponibili. In particolare, siamo stati informati che sarebbero stati portati in loco dei container vetusti che sono mai stati installati e che tutt’ora giacciono sul posto, del tutto inutilizzati". Secondo gli esponenti del Pd, anche alcuni istruttori della società si sarebbero dimessi per i mancati pagamenti e le voci di ritardi nelle spettanze ai fornitori stanno girando per la città da mesi. Chiarimenti vengono richiesti anche sullo stadio e sul progetto che risale ai tempi in cui a governare era Alessandro Tambellini e che si è poi impantanato. I consiglieri del Pd chiedono lumi sullo stato di avanzamento del progetto del nuovo Porta Elisa per il quale si chiede venga chiarito se chi ha firmato il documento depositato in Comune per la Lucchese nel maggio scorso configurasse obblighi giuridicamente vincolanti per la società e se il progetto è ancora o meno di interesse dell’attuale proprietà alla luce anche delle dichiarazioni dell’assessore allo Sport Barsanti. "Per tale ragione – conclude la nota – sentiamo la necessità di interrogare la S.V. per sapere, da un lato, se ciò avverrà nell’ambito dello stesso procedimento già avviato e se, alla luce delle difficoltà societarie sopra descritte, ritenga credibile che l’attuale compagine societaria sia realmente disponibile a farsi carico di un’operazione immobiliare di quella portata e se ne sia in grado".