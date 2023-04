I problemi dei residenti nell’assemblea pubblica di domani all’Agorà

Il Comitato Vivere il Centro Storico invita a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà domani alle ore 21 nei locali dell’Agorà in via delle Trombe. Sarà l’occasione per discutere di come cercare di risolvere i problemi dei residenti. "Se la sera quanto torni a casa non trovi dove parcheggiare - scrive il Comitato - non pensare che sei solo sfortunato: i permessi rilasciati sono 8.655 mentre gli stalli gialli sono 1.629 il che significa che c’è un solo stallo per 5,31 permessi. Finora c’era l’abbonamento residenti al parcheggio Mazzini mentre adesso non c’è più. La Polizia Municipale è diventata impotente a svolgere un effettivo controllo a causa del fatto che sono rimasti 79 agenti quando, secondo le linee guida di altre regioni, dovrebbero essere 128".