I primi cento anni dell’Aeronautica In mostra due cimeli di Del Prete

Due cimeli appartenuti all’aviatore lucchese Carlo Del Prete, recentemente restaurati, entreranno a far parte della più ampia esposizione in programma dall’1 al 30 settembre nella Cavallerizza di piazzale Verdi. Una mostra nata dalla collaborazione fra Comune di Lucca, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e che, così come in altre città italiane, celebrerà il centenario della costituzione dell’Arma Aeronautica.

Si tratta di una tuta da aviatore e di un sovrapantalone che sono una sorta di anticipazione dell’evento espositivo di settembre che racconterà ai visitatori le imprese e i protagonisti di una vicenda secolare che ha visto Lucca e i lucchesi partecipare con eventi e figure di assoluto rilievo nazionale e internazionale, quali, appunto, il trasvolatore oceanico maggiore Carlo Del Prete e il tenente Giovan Battista Pittaluga. “E’ un grande onore per l’amministrazione comunale - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano - poter ospitare nella mostra della Cavallerizza questi oggetti appartenuti a un nostro illustre concittadino che si è distinto per valore e coraggio e le cui imprese in volo ancora oggi vengono ricordate in Italia e nel mondo”. “Al di là del valore storico dei cimeli del grande aviatore lucchese Carlo Del Prete – commenta la consigliera provinciale con delega alla cultura, Sara D’Ambrosio – occorre sottolineare che questi indumenti restaurati e altri oggetti che faranno parte della rassegna di settembre, saranno poi esposti in via permanente in uno spazio apposito a Palazzo Ducale. Una sala che verrà dedicata in modo specifico agli straordinari aviatori lucchesi che hanno saputo onorare il nome di Lucca nei cieli d’Italia e del mondo”.

I cimeli non entrarono a far parte dell’iniziale esposizione del Museo del Risorgimento, sorto nel 2013, poiché non erano d’epoca risorgimentale. “Ringrazio le istituzioni per il giusto riconoscimento che viene dato alla figura di mio zio - dice la nipote Alessandra Zita Del Prete - un eroe puro e semplice, scevro dagli onori, spinto dalla brama di conoscenza e amicizia tra i popoli sino a che la sua breve vita non si spezzò”.