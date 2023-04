I passi carrabili diventano a pagamento

Novità sui passi carrabili di Altopascio: passano a pagamento quelli delle utenze non domestiche. "Una modifica al regolamento attuale resasi necessaria - recita una nota del Comune - per recuperare risorse senza gravare eccessivamente sulle tasche dei cittadini". I passi carrabili resteranno gratuiti per le utenze domestiche (abitazioni private), mentre diventeranno a pagamento per le attività produttive presenti su strade comunali, andando a uniformare la situazione con quella vigente su strade provinciali che già adesso pagano il tributo alla Provincia. "L’aumento dei prezzi e il rincaro generale di materie prime - commentano sindaco e assessore Minicozzi - ha reso necessaria la modifica. Per le attività produttive si parla di cifre gestibili, ad esempio: un’impresa che ha un cancello con passo carrabile di circa 8 metri pagherà fino ad un massimo di 280 euro l’anno".

M.S.