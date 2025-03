"I partiti ordinano. Pardini obbedisce"

Basta leggerle le parole dell’ex assessore al sociale Minniti, rivolte ai suoi colleghi di partito, al neo assessore Salvadore Bartolomei, al sindaco stesso, per capire che dentro la maggioranza il clima è tutto fuori che sereno. Eppure Mario Pardini non ha altro di meglio da fare che impiegare il proprio tempo per giustificarsi nei confronti dell’opposizione.

Ecco la replica alle parole pronunciate dal sindaco nell’ultimo consiglio comunale da parte dei consiglieri di opposizione (Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra Con - Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare, Partito LiberalDemocratico).

Secondo gli esponenti della minoranza, il sindaco è continuamente sotto scacco, per lui decidono i "capi bastone di questa o quella corrente, di questo o quel partito. Loro ordinano, lui obbedisce ed così che il settore sociale, in uno dei momenti più delicati per la vita di tante persone sempre più schiacciate dal caro vita e dal caro affitto, viene dato in mano al primo che passa, non per logiche meritorie, di visione o di programmazione, ma unicamente di poltrone".

Ma a scaldare l’opposizione, sono le parole dell’ex assessore Minniti che ha parlato di "poltronificio, vergogna, tradimento, complotto, cospirazione, pugnalate alle spalle": un quadro che viene ripreso e rilanciato.

"Il sindaco Pardini – prosegue la nota – continua a sostenere di ‘metterci la faccia‘. Ma la faccia su cosa? Sul piegarsi supinamente e senza colpo ferire alle richieste dei vari partiti? Oppure sul non essere ancora riuscito a esprimere una posizione in merito al progetto sull’emergenza abitativa ad Antraccoli, rispetto al quale non si capisce cosa vuole fare l’amministrazione comunale? Oppure sul non aver espresso mezza parola a difesa della Misericordia di Lucca o, peggio ancora, sul non riuscire a esprimere mezzo concetto a favore delle politiche sociali del Comune di Lucca?"

"Eppure – vanno avanti i consiglieri di opposizione – è notizia di oggi che a Lucca si pagano le bollette più salate per luce e gas: così, dopo il primato di aver azzerato il contributo affitto, scelta voluta proprio da questa amministrazione, siamo primi anche per la corsa ai rincari. Ci sembra che sul sociale ci sia molto da fare e sia sempre più necessario avere un’amministrazione comunale capace di dare risposte con interventi e risorse: ma quale sia il piano del sindaco Pardini è oscuro a tutti, probabilmente anche a lui, visto che a parte attaccare l’opposizione o occuparsi di sistemare in giunta i personaggi indicati dal consigliere regionale di turno, non dice una parola. Dietro il sorriso niente".