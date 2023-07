I “nodi“ della sanità. Martedì il consiglio su alcuni temi caldi

Lucca, 2 luglio 2023 – Si parlerà molto di sanità nel consiglio comunale di Lucca in programma a Palazzo Santini martedì 4 luglio alle ore 20. Come sempre si tratta di tematiche calde e di attualità.

In particolare la seduta darà spazio all’audizione della Direttrice della Struttura Trasfusionale dell’Ospedale San Luca di Lucca, Rosaria Bonini (Direttore - UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale). Un settore molto delicato della nostra sanità pubblica, che richiede l’impegno di tanti donatori.

Inoltre in consiglio si aprirà il dibattito sulla mozione presentata dai consiglieri Bianucci, Alfarano e Stefani in merito ai finanziamenti necessari per l’assorbimento delle liste di attesa di persone non autosufficienti lucchesi che attendono lo stanziamento della quota sociale di competenza del Comune per accedere alle Rsa convenzionate.

All’ordine del giorno martedì sera a Palazzo Santini ci sarà anche la mozione presentata dai consiglieri comunali Nicodemo, Pera, Di Vito, Barsanti e Pasquinelli per l’accesso gratuito per i possessori di carta europea della disabilità e anche quella presentata dai consiglieri Fagnani, Azzarà e Pasquinelli relativa alle linee di indirizzo della sanità toscana.