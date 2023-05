I nodi della riforma sanitaria “C’è il rischio scatole vuote se non si investe negli organici“

La grande sfida è la riforma della sanità territoriale planata con il Decreto Ministeriale n.77 del maggio 2022. Una partita ancora tutta da giocare, con un ruolo fondamentale che sarà quello dei medici di famiglia.

“La riforma sull’assistenza territoriale è ancora tutta da applicare. Quello che chiede, ad esempio, è che le attuali case della salute diventino case della comunità. Al di là del cambio di nome – spiega il dottor Umberto Quiriconi, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici – prevede che i medici di medicina generale svolgano alcune ore nella casa della comunità. Se ne sta discutendo molto a livello sindacale, per una partita in realtà tutt’altro che definita“.

“Non c’è entusiasmo tra i medici di fronte a questa prospettiva – spiega Quiriconi – soprattutto in considerazione del fatto che gli investimenti del Pnrr sono solo sulle strutture e non sul personale. Il rischio dell’effetto “scatole vuote“ è tutt’altro che remoto. Al contrario una riforma efficace presuppone importanti investimenti in termini di organici“.

L’altro nodo è quello della riorganizzazione del servizio guardia medica e 118. “I colleghi sono pochi, si torna al punto. E la paventata sostituzione con le ambulanze infermieristiche ci vede del tutto contrari. L’equipaggio del mezzo di soccorso avanzato deve vedere in campo sia il medico che gli infermieri. Invece, soprattutto in Garfagnana, a bordo molto spesso ci sono solo infermieri“. Gli organici si assottigliano, i medici si dimettono, i servizi rischiano il tilt. Equazione inevitabile? “Il punto è che se la professionalità viene mortificata, non solo a livello di compensi ma anche come qualità del lavoro, il sistema non regge. La battaglia di ogni giorno per un medico è quella con la burocrazia, con la mancanza di supporto del personale, per uno stipendio decente, per la possibilità di studiare, visto che tutta la formazione è a pagamento. E per condizioni di lavoro in sicurezza“.

Laura Sartini