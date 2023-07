I neo dottori di ricerca di Imt Al traguardo ventuno allievi L’emozione del rettore De Nicola

LUCCA

Sono sedici gli allievi della Scuola Imt che hanno appena ricevuto il diploma di dottorato nel corso della tradizionale cerimonia. L’evento, uno dei momenti più attesi e significativi per l’intera comunità della Scuola, si è tenuto nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco.

Gli allievi che hanno concluso con successo il loro percorso di studi nel corso dell’ultimo anno

sono in totale ventuno, di cui dieci studentesse e undici studenti, e provengono da Italia, Brasile, Cina, Croazia, Grecia, India, Romania, Russia e Turchia. I non presenti alla cerimonia hanno potuto comunque seguire l’evento via streaming. Dopo i saluti del presidente del consiglio comunale Enrico Torrini in rappresentanza del Comune di Lucca, la cerimonia è proseguita con il discorso del rettore Rocco De Nicola, di alcuni dei neo dottori di ricerca e di Davide Bacciu, presidente dell’Associazione Allievi ed ex Allievi della Scuola IMT. Hanno poi sfilato sul palco i sedici addottorati per ricevere il diploma dalle mani del rettore De Nicola. “Nonostante le tante esperienze nella supervisione di studenti di dottorato - commenta il rettore - è per me sempre un’emozione vedere i ragazzi che raccolgono i frutti del loro lavoro, ed è ancora più emozionante per me essere quello che consegna loro il diploma di dottorato. Arrivati a Lucca con speranze e timori hanno vissuto sicuramente momenti belli e momenti in cui il traguardo sembrava impossibile. Ed ora sono qua, con i loro cari, per ricevere il “pezzo di carta” che suggella il raggiungimento di un importante traguardo. A loro i miei migliori auguri per una splendida carriera“.