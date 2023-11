I Musei del sorriso celebrano la poetessa lucchese Teresa Bandettini

Un nuovo appuntamento letterario nel calendario del festival I Musei del Sorriso, domani mercoledì 8 novembre, alle 11, nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale: una celebrazione, a 260 anni dalla nascita (1763-2023), della poetessa lucchese Teresa Bandettini, donna dalle grandissime doti poetiche ma spesso dimenticata. L’evento, intitolato All’improvviso la poesia!, consisterà nella lettura di alcune poesie della Bandettini, accompagnate da canzoni della tradizione popolare toscana, da un canto francese (Vive la rose) e da una ninna nanna diffusa nell’area dell’Appennino Tosco-Emiliano (Ninna nanna della Borda).

Lo spettacolo è curato da Luciano Luciani, Monica Innocenti, Sandra Tedeschi e Maria Elena Lippi. Alla fine, ci sarà spazio per le domande e le curiosità degli ascoltatori. Teresa Bandettini fu poetessa di corte proprio a Palazzo Ducale e la sua poesia colta racchiude le tematiche dell’amore, del lavoro, delle scene di gioia o di dolore del quotidiano, e proprio a questi temi fanno da contraltare popolare le canzoni che introducono le poesie, e che appartengono a quella tradizione orale di improvvisazione, basata su temi musicali e strutture metriche, che ha dato vita a un ampio patrimonio poetico e musicale e in cui la stessa Teresa si è più volte cimentata, fin da giovanissima, con eccellenti risultati. L’evento è realizzato in collaborazione con il Museo del Risorgimento di Lucca. Il calendario completo degli appuntamenti: http:www.museiprovincialucca.itfestival.

Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia - coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci - in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.