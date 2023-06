I misteri del cervello in “Curiosamente“ Quattro video rilevatori di mille curiosità

Quattro lezioni, nella forma di brevi video, per andare alla scoperta del cervello umano e di alcune delle sue più importanti funzioni. Si chiamano “Curiosamente” e al loro interno contengono, oltre a nozioni poco note ai non specialisti, ma comunque esposte in forma divulgativa, anche piccole curiosità sui meccanismi basilari di alcune nostre attività cognitive. “Ormai tutti i ricercatori della nostra Scuola comprendono l’importanza di comunicare l’impatto sociale delle loro ricerche e della disseminazione scientifica - dichiara Emiliano Ricciardi, prorettore alla terza missione e comunicazione - Il cervello e i misteri del suo funzionamento da sempre affascinano non solo noi ricercatori, ma anche il pubblico generale”. Le tematiche affrontate sono: la consapevolezza di noi stessi, la memoria, le emozioni e una più generale sul sistema nervoso centrale, il tutto raccontato in modo chiaro e accessibile da Maria Donata Orfei e Desirée Estela Porcari, ricercatrici in Neuroscienze alla Scuola IMT. I quattro video sono disponibili su Open Imt all’indirizzo https:www.openimt.itquattro-lezioni-facili-sul-cervello.