I mille colori della Persia. Preghiere e letteratura

Appunti di viaggio è il titolo della decima edizione delle Conversazioni in San Francesco. Si tratta di un ciclo di quattro incontri, che si concluderà sabato 25, per parlare di arte, ambiente e resoconti di viaggio di intellettuali e scrittori.

Sul palco si sono date il cambio personalità del mondo della letteratura, dello spettacolo, dell’arte e dell’attivismo sociale per una trattazione poliedrica del tema del viaggio, per condurci verso mete diverse, concrete ed esotiche, ma anche astratte e concettuali, perché il viaggio è anche metafora della vita, un percorso verso la conoscenza di noi stessi e del mondo, saper andare oltre i limiti imposti dai confini, ideali o territoriali. Il prossimo appuntamento è per sabato alle 21 con “I mille colori della Persia. Canti, preghiere, resistenze e letteratura“. L’incontro sarà incentrato sulla complessa storia culturale dell’Iran, a cura di Rory Cappelli, giornalista de La Repubblica, in dialogo con Pegah Moshir Pour.

Dall’attuale situazione politica e la rivoluzione delle donne per affermare i propri diritti, ad una narrazione più ampia che ripercorre la storia millenaria di una delle più antiche civiltà del mondo e di un popolo che, come Sherazade, riesce a restare in vita e a resistere “raccontando”.

L’evento è gratuito, basta prenotarsi su fondazionecarilucca.it. telefono 0583 472611. Grande successo sabato scorso per l’incontro Fabio Genovesi, protagonista del penultimo appuntamento delle Conversazioni in San Francesco, intitolate quest’anno Appunti di viaggio. La rassegna, voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dedica ciascun incontro di questa X edizione ad una diversa declinazione del tema del viaggio, che sia alla volta di mete concrete ed esotiche come l’Iran ma anche astratte, spirituali, nella bellezza, negli effetti del cambiamento climatico o verso la conoscenza di noi stessi e del mondo che ci circonda. Aperto dallo storico dell’arte Claudio Strinati, che ha proposto un affascinante itinerario artistico nelle meraviglie del nostro Paese, il ciclo è proseguito con Genovesi in una speciale serata con una serata in cui ha spiegato che “L’America si scopre per caso“.

Genovesi è arrivato in San Francesco per narrare, con leggerezza e profondità, il viaggio di Cristoforo Colombo verso le “Indie”, a cui ha dedicato le pagine del suo più recente e fortunato romanzo, Oro puro, frutto di quindici anni di lavoro, un racconto che guarda l’approdo nel Nuovo Mondo attraverso gli occhi di Muno, un giovane, inesperto mozzo che, per puro caso, si ritrova a bordo della Santa Maria.