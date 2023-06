“I Mercoledì al Giardino“ Ecco il programma

Organizzati per il terzo anno di fila dai commercianti di Barga, con il supporto per alcuni eventi di Pro Loco e Comune, tornano per a luglio “I Mercoledì al Giardino“, una serie di serate che hanno come location piazza Pascoli e via Mordini con proposte che spaziano dall’arte alla musica, dai mercatini alla danza. Gli eventi si tengono ogni mercoledì dal 28 giugno al 26 luglio, con un fuori programma il 18 agosto. Ecco il calendario: il 28 giugno “Bisteccata sotto le stelle“ a cura della Macelleria Angelini; ci sarà anche un saggio degli allievi della scuola di musica di Barga. Il 5 luglio, e i mercoledì successivi, spazio per la Bisteccata sotto le stelle in accoppiata ad una serata di musica live con il gruppo degli AP2, specializzato in cover intramontabili. Anche per il 12 tornerà la Bisteccata in accoppiata stavolta con il Mercatino dell’artigianato promosso da We Planner di Barbara Moscardini. Il 19 luglio serata di spettacolo e danza con “Ballando io e te“, promossa dalla scuola di ballo Melody con i ballerini in gara giudicati da un’apposita giuria locale. Il 26 luglio, mercatino e tombolata in piazza organizzata dal Circolo Rita Levi Montalcini. Sempre il Circolo il 18 agosto proporrà un torneo di burraco sotto le stelle.