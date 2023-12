I medici clown di “Ridolina“ in visita all’ospedale S. Luca e alla Rsa S. Cataldo

Come ormai tradizione, anche quest’anno il tour di Natale dell’associazione Ridolina ha toccato l’ospedale San Luca di Lucca e, a seguire, la RSA di San Cataldo nel complesso di Maggiano. Il giro nelle strutture sanitarie, effettuato come sempre grazie al mitico mezzo anni ’30 “Ridolone”, ha visto la presenza del gruppo di percussioni afro-brasiliane della Versilia Pedrasamba, della Sbanda ‘78 Show Band di Montecatini Terme, del Gruppo del Carnevale di Veneri (con musica, maschere e coriandoli), dei motociclisti Riders Association Triumph – RAT di Lucca, del motoclub di Lucca, di una piccola delegazione delle macchine della Pisa Eventi Auto ASD e della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese. I clown-dottori, i musicisti e gli equilibristi di Ridolina, la cui attività trova ispirazione nella “terapia del sorriso”, hanno portato una ventata di gioia e spensieratezza, animando e colorando la giornata con musiche, canzoni, palloncini, magie e gag. La colorata comitiva è stata accolta dalla direttrice della Pediatria Angelina Vaccaro e dal personale del reparto e della direzione. Una delegazione di Ridolina si è recata in Pediatria e, prima e dopo la visita, i canti e i balli nella hall dell’ospedale.