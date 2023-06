I magnifici tre di Porcari Con Bocelli sul palco "Una forte emozione"

Qualcuno, come il sindaco Fornaciari, li ha ribattezzati "I magnifici tre". Porcari è la capitale della musica nella Piana, la scuola "Pea" è famosa per aver diffuso la cultura delle note del pentagramma. Ma non succede tutti i giorni di avere tre giovani ragazzi porcaresi esibirsi alle terme di Caracalla nel concerto di Bocelli. Selezionati attraverso il "Boccherini", Tommaso Andreotti (anche consigliere comunale di maggioranza) al clarinetto, 22 anni, Beatrice Giannini 25 anni al violino e Andrè Pisani, 26, alla viola hanno messo a disposizione dell’artista di Lajatico il loro talento.

"E ci ha pure ringraziato, soddisfatto delle nostre performance – commenta Beatrice Giannini – come una laurea sul campo, è stato meraviglioso, unico, con una location fantastica, un contesto spettacolare, una forte emozione. Sono orgogliosa di aver partecipato a questa esperienza. Arriviamo dalla mitica scuola "Pea" e adesso siamo riusciti a coronare un sogno. Ma ne abbiamo altri". Sulla stessa lunghezza d’onda Andrè Pisani che con poche ma illuminate parole descrive alla perfezione l’accaduto e il suo stato d’animo: "Un momento stratosferico, troppo bello, ringrazio il Conservatorio per avermi permesso questa esperienza". Tommaso Andreotti aggiunge: "Sensazioni speriamo ripetibili ma bellissime, sospese tra l’auto imposizione di rimanere concentrati per esprimersi al meglio da un lato, ma con la voglia anche di godersi il momento dall’altro, con gli occhi incantati dei bambini. Se ripenso agli insegnamenti della scuola "Pea", mi vengono i brividi.

Di strada ne ho fatta ma sarà ancora lunghissima quella da fare. Perché io voglio trasformare questa passione in un lavoro effettivo, in una carriera e quindi c’è bisogno di questi momenti, impagabili, unici, straordinari. E speriamo che ce ne possano essere altri. Perché tutto contribuisce af accrescere il nostro bagaglio culturale". Andreotti è anche stato vittima di un incidente nel 2022 che lo ha separato momentaneamente dal suo clarinetto. Stavolta va decisamente meglio. Fin qui i tre ragazzi, della serie "Saranno famosi" e magari verranno chiamati per altre esibizioni Vip. Dopo Elio e le Storie Tese e Bocelli, chissà. "Non vi nascondo che mi sono commosso quando ho visto la foto e ho saputo cosa stavano per fare i nostri tre ragazzi – spiega il sindaco, Leonardo Fornaciari – perché saranno frasi fatte ma è così: impegno, sacrificio, studio continuo e guardate sono arrivati. Complimenti a loro, se lo meritano".

Massimo Stefanini