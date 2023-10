I locali dell’ex scuola San Gennaro diventeranno la sede del Cai

Consegnate le chiavi. I locali dell’ex scuola elementare di San Gennaro saranno a disposizione del CAI (Centro Alpino) di Lucca. il sindaco di Capannori Luca Menesini, ha consegnato le chiavi dei locali al presidente del Cai Lucca Giulio Godi, alla presenza dell’assessore al patrimonio Ilaria Carmassi e della presidente del consiglio comunale, Gigliola Biagini.

"Il Cai Lucca rappresenta una realtà associativa molto importante del nostro territorio, perché promuove la conoscenza e lo studio della montagna e la difesa del suo ambiente naturale, organizzando non solo escursioni – afferma il sindaco Luca Menesini -per questo motivo quando siamo venuti a conoscenza che si trovava in seria difficoltà nel reperire una sede ci siamo attivati per trovare una soluzione, e consentire così all’associazione di poter proseguire nella sua importante attività".

Il presidente Godi ha aggiunto: "Capannori unica amministrazione che si è fatta davvero carico di trovare uno spazio, peraltro bello ed ampio, alla nostra associazione".