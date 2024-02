I lati oscuri del digitale, rischi per i minori. Convegno Rotary con “Riaccendi il sorriso“

Stasera alle 18 nella Sala Conferenze della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino si terrà il convegno su “I minori tra i rischi e i lati oscuri del digitale”, organizzato e promosso dal Rotary Club di Lucca in collaborazione con l’associazione Riaccendi il Sorriso che, con il supporto della regione Toscana, il Coni, la Polizia Postale e la Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri), da oltre due anni, insieme alle scuole, mette in campo iniziative su tutto il territorio regionale con l’intento di determinare un nuovo e virtuoso rapporto tra i giovani e i dispositivi digitali. Al convegno apriranno i lavori i saluti del sindaco Mario Pardini, della consigliera della Regione, Valentina Mercanti, del presidente della Provincia, Luca Menesini, e del presidente del Coni regionale, Simone Cardullo. Seguiranno gli interventi della dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana, Dott.ssa Lorena La Spina, del professore Marco Zucconi dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, del Dott. Marco Simonetti dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia e vice-presidente di Riaccendi il Sorriso, e della Dott.ssa Rosaria Sommariva che modererà l’incontro.