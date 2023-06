I ladri delle ville di lusso patteggiano: cinque anni di reclusione a testa. Già risarcite in parte le vittime

Lucca, 14 giugno 2023 – Una pena di 5 anni a testa è quella che è stata patteggiata ieri pomeriggio, di fronte al gup Alessandro Trinci, nei confronti di Eri Nika e Ergys Lekaj.

I due cittadini albanesi, rispettivamente di 44 e 34 anni, residenti in provincia di Massa, che a febbario di quest’anno sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti gli autori della raffica di furti nelle ville di lusso, portati a segno la scorsa estate in Versilia e tra le colline lucchesi.

Difesi dagli avvocati Massimo Landi e Sabrina Del Fio, hanno trovato un accordo con il pubblico ministero che ha condotto le indagini, Antonio Mariotti, sulla base anche di una serie di indennizzi che i due imputati hanno provveduto ad effettuare nei confronti delle loro vittime.

Una buona fetta delle persone derubate erano turisti stranieri in villeggiatura, inquilini estivi delle dimore di lusso della Lucchesia; ma anche persone del luogo. Alcuni di loro sono stati, appunto, in parte risarciti di un danno che all’epoca dell’arresto era stato quantificato sui 300mila euro complessivi.

Tra la refurtiva, in parte recuperata durante un blitz sull’A4, verso il confine con la Slovenia, c’erano beni di valore: borse griffate (Chanel e Luis Vuitton) un trolley rivestito in pelle di coccodrillo, orologi Cartier e Rolex. Merce che i due nascondevano in casolari isolati o nelle loro abitazioni, per poi portarla in Albania - ogni 15/20 giorni - una volta qui, in alcuni casi, cercavano di piazzarla sul mercato. I capi di imputazione nei loro confronti, infatti, sono furto e ricettazione.

A trarli in inganno, però, era stato uno dei proventi dei tanti colpi (una quindicina secondo gli inquirenti) portati a segno: ovvero un’Audi Q3 Sportback nera, con i vetri oscurati, avvistata in più occasioni e puntualmente nelle ore serali, nelle zone residenziali prese di mira. La utilizzavano per raggiungere le ville, la parcheggivano in un piazzale isolato, lontano da occhi indiscreti, per poi addentrarsi nella boscaglia e tornare a casa con un altro mezzo. È quanto è stato ricostruito dagli investigatori che hanno seguito i loro spostamenti per settimane, nel corso dell’operazione denominata appunto “Notte fonda“.

A incastrarli, poi, anche le telecamere di videosorveglianza delle case svaligiate, che li avevano ripresi in azione. Mentre all’interno grandi e piccini dormivano, loro si arrampicavano su cancelli e muretti.

Viso coperto e guanti, si intrufolavano silenziosamente nelle abitazioni facendo estrema attenzione a non fare rumore, e portavano via tutti gli oggetti di valore che trovavano. I due, in carcere da febbraio, sono comparsi ieri in aula, per l’udienza di patteggiamento.

Tere.Sca.