I “Grandiglioni“ festeggiano 30 anni con ’Balocchi in fuga’

La compagnia di teatro amatoriale " I Grandiglioni onlus" festeggia 30 anni di attività e torna là dove tutto era nato: nella scuola primaria "Giovanni XXIII" di San Lorenzo a Vaccoli, sabato 14 gennaio, alle ore 21, con lo spettacolo "Balocchi in fuga" liberamente tratto da "La Fraccia Azzurra" di Gianni Rodari. Era il 1990 quando alcuni genitori dei bimbi che frequentavano la scuola decisero di mettere in scena una piccola rappresentazione teatrale per i loro figli e da allora non si sono più fermati.

"In questi anni - raccontano I Grandiglioni – abbiamo dato vita a 18 allestimenti teatrali che portano in giro per i piccoli teatri della Toscana allo scopo di raccogliere fondi per le adozioni a distanza, attivate alla missione salesiana Kidane Mereth, di Adwa in Etiopia, e non solo. E tutto grazie alla scuola di San Lorenzo, che da decenni è un importante centro di aggregazione con le sue attività scolastiche ed extra scolastiche che tengono viva una comunità ancora molto importante sul territorio". Lo spettacolo da sabato sera è aperto a tutte le famiglie, con ingresso a donazione libera e volontaria, per la raccolta dei fondi a sostegno dei progetti di beneficenza.