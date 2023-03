I grandi libri di poesia con Ferdinando Passalia e il Quartetto Lunae

Lunedì prossimo 3 aprile alle ore 16 Ferdinando Passalia terrà la conferenza “La vita in versi“ di Giovanni Giudici. L’evento si colloca all’interno delle manifestazioni intitolate “I Lunedì alla Biblioteca Statale di Lucca”. L’ingresso è libero. Al termine della conferenza il Quartetto Lunae (Lidia Parra violino, Nancy Parra violino, Martina Calvano viola, Niccolò Zappavigna violoncello) eseguirà il Quartetto per archi in Mib Maggiore op. 6 n. 3 G 167 Largo - Allegro con brio ma moderato - Tempo di Minuetto di Luigi Boccherini. Quindi un doppio evento, prima la conferenza e poi una speciale parentesi musicale. Nell’intento di ampliare pubblico e agevolare la fruizione anche da remoto, gli organizzatori della rassegna dei “lunedì“ che tradizionalmente si svolge alla Biblioteca statale, fanno sapere che anche per questo evento proseguirà la trasmissione in streaming, tramite il canale Youtube dell’Associazione Culturale “Amici del Machiavelli”, attraverso il link https:www.youtube.comchannelUCescHtqfqTCD5-_uPGPmrRA.