I “giovedì culturali“ nell’auditorium del Centro parrocchiale di Sant’Anna

Nell’auditorium del centro parrocchiale di S. Anna proseguono i giovedì culturali dell’associazione “La Finestra”. Ecco i prossimi incontri.

Giovedì 2 marzo il dr Giovanni Macchia parlerà di “Lucca nei pellegrinaggi medievali”, mentre il 9 marzo sarà la volta della prof. Emilia Giorgetti, che presenterà il suo romanzo “In punta di piedi d’estate”. Il 16 marzo il geologo Andrea Pacifici – con l’ausilio di immagini, come quasi tutti gli incontri – intratterrà il pubblico con “Ritorno alla luna, da Apollo ad Artemis”. Seguirà poi il 23 marzo la prof. Maria Pia Pieri con le memorie storiche de “I giorni dell’ombra e della luce – 1944-45 tra Barga e Nozzano”. Nell’ultimo giovedì di marzo interverrà la prof. Mariella Capilupi – in preparazione alla S. Pasqua – che parlerà di “Gesù vittima designata di un Dio vendicativo”. Dopo una pausa per le festività pasquali, gli incontri culturali riprenderanno il 13 aprile con Marisa Cecchetti che presenterà il poemetto “Questo ondulare della terra”.