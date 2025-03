"I Giovedì al Museo". Moscardini svela Pascoli

Non solo un incontro per scoprire e conoscere uno degli enti del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, ma anche un appuntamento con la poesia quello in programma il 6 marzo, alle 21, per i Giovedì al Museo di Piazza al Serchio. Con "Casa Pascoli, la Casa della Poesia" sarà ospite nella Sala della Narrazione, Sara Moscardini. È possibile assistere all’incontro sia in presenza, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/marzomuseo25. Sara Moscardini di Barga, classe 1986, è laureata in Storia e Civiltà all’Università di Pisa e diplomata alla Scuola dell’Archivio di Stato di Firenze. Già assegnista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, da anni lavora come archivista in diverse realtà pubbliche e private della Toscana. Dal 2017 è collaboratrice culturale della Fondazione Giovanni Pascoli. È direttore della sezione borghigiana dell’Istituto Storico Lucchese e autrice di diverse pubblicazioni di argomento pascoliano e di storia locale.

Dino Magistrelli